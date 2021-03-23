Салах стал лучшим игроком «Ливерпуля» третий раз подряд

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах получил награду лучшему игроку мерсисайдского клуба в феврале, сообщает официальный сайт английской команды.

В голосовании за звание лучшего футболиста последнего месяца зимы египетский форвард опередил полузащитника Кертиса Джонса и правого защитника Трента Александера-Арнольда.

Примечательно, что Салах забирает эту награду третий раз подряд. Также болельщики мерсисайдского клуба выбирали футболиста в декабре и январе.

«Ливерпуль», который выиграл Английскую премьер-лигу (АПЛ) в прошлом сезоне, идет на седьмой строчке турнирной таблицы национального первенства, имея в активе 46 очков. Лидирует при этом «Манчестер Сити», отрыв которого от подопечных Юргена Клоппа составляет уже 25 баллов.

Ранее сообщалось, что нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес вспомнил о выступлении за «Ливерпуль» после того, как забил 500-й мяч в карьере. Суарес выступал за мерсисайдцев с 2011 по 2014 год. За английский клуб он забил 82 мяча.