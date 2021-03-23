Один из матчей НХЛ перенесен из-за коронавируса

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Монреаль Канадиенс» и «Эдмонтон Ойлерз» перенесен из-за коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Лиги.

Поединок должен был состояться в ночь с 22 на 23 марта, однако игра была перенесена из-за того, что два хоккеиста «Монреаля» оказались включены в COVID-протокол.

Включение игроков в данных список может быть связно с рядом причин, первая и основная — тест на коронавирусную инфекцию, который показал положительный результат, а также изоляция из-за появления симптомов заболевания, карантин из-за близкого контакта с высоким риском заражения.

Стоит отметить, что за «Канадиенс» играет российский защитник Александр Романов.

«Эдмонтон» занимает вторую строчку в турнирной таблице Северного дивизиона, набрав 42 очка в 34 матчах. «Монреаль» находится на четвертом месте с 37 очками за 31 игру.

Ранее сообщалось, что в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» оказался сильнее «Вегас Голден Найтс».