«Миннесота» переиграла «Анахайм», Капризов остался без очков

«Миннесота Уайлд» оказалась сильнее «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу «Миннесоты».

В составе победителей голы на свой счет записали Райан Сутер и Ник Бьюгстад, единственную шайбу «Дакс» забросил Трой Терри.

Стоит отметить, что звездный новичок «Миннесоты» Кирилл Капризов, который проводит свой дебютный сезон в Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в этом поединке отличиться не смог и очков не набрал.

Ранее сообщалось, что матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Монреаль Канадиенс» и «Эдмонтон Ойлерз» перенесен из-за коронавирусной инфекции.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота Уайлд» — «Анахайм Дакс» — 2:1

0:1 — Трой Терри, 25:18;

1:1 — Сутер (Хартман, Сперджен), 36:21;

2:1 — Бьюгстад (Суси, Штурм), 43:42.