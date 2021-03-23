Две передачи Ничушкина помогли «Колорадо» нанести поражение «Аризоне»

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
КХЛ / плей-офф
Металлург МгАвангард
0:3
закончен
Динамо МСКА
2:3 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк РейнджерсБаффало Сэйбрз
5:3
закончен
Коламбус Блю ДжекетсКаролина Харрикейнз
0:3
закончен
Монреаль КанадиенсЭдмонтон Ойлерз
перенесен
Оттава СенаторзКалгари Флэймз
2:1
закончен
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Айлендерс
1:2 (ОТ)
закончен
Миннесота УайлдАнахайм Дакс
2:1
закончен
Вегас Голден НайтсСент-Луис Блюз
5:1
закончен
Аризона КойотсКолорадо Эвеланш
1:5
закончен
Ванкувер КэнаксВиннипег Джетс
0:4
закончен
Сан-Хосе ШарксЛос-Анджелес Кингз
2:1
закончен
Еврокубок
УНИКС Локомотив-Кубань
94:88
закончен
Единая лига ВТБ
Зелёна-Гура Химки
70:89
закончен
Калев ЦСКА
72:94
закончен
КХЛ / плей-офф
Салават ЮлаевАк Барс
17:00
ЛокомотивЦСКА
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Филадельфия ФлайерзНью-Джерси Дэвилз
02:00
Бостон БрюинзНью-Йорк Айлендерс
перенесен
Чикаго БлэкхоуксФлорида Пантерз
03:00
Нэшвилл ПредаторзДетройт Ред Уингз
03:00
Даллас СтарзТампа-Бэй Лайтнинг
03:30
Аризона КойотсКолорадо Эвеланш
05:00
Единая лига ВТБ
Автодор Зенит
18:00
Еврокубок
Монако Будучность
20:00
Метрополитан 92 Гран Канария
22:00
Виртус Болонья Ховентуд
22:45
Олимп ФНЛ
СКА-ХабаровскСпартак-2
12:00
Краснодар-2Енисей
15:00
АкронНижний Новгород
15:00
ШинникТомь
15:00
ФакелИртыш
15:00
Крылья СоветовНефтехимик
15:00
ТекстильщикАлания
17:00
ВолгарьДинамо-Брянск
17:30
ВелесЧайка
18:30
Торпедо МЧертаново
19:00
БалтикаОренбург
20:30
ЧМ / 2022 - Европа
ЭстонияЧехия
20:00
ТурцияНидерланды
20:00
СербияИрландия
22:45
ПортугалияАзербайджан
22:45
СербияИрландия
22:45
ПортугалияАзербайджан
22:45
ФранцияУкраина
22:45
ФинляндияБосния и Герцеговина
22:45
БельгияУэльс
22:45
ЛатвияЧерногория
22:45
ГибралтарНорвегия
22:45
СловенияХорватия
22:45
МальтаРоссия
22:45
КипрСловакия
22:45
КХЛ / плей-офф
Металлург МгАвангард
17:00
Динамо МСКА
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Оттава СенаторзКалгари Флэймз
00:00
Миннесота УайлдАнахайм Дакс
00:30
Монреаль КанадиенсЭдмонтон Ойлерз
02:30
Питтсбург ПингвинзБаффало Сэйбрз
03:00
Ванкувер КэнаксВиннипег Джетс
05:30
Сан-Хосе ШарксЛос-Анджелес Кингз
05:30
Развернуть

Спортивные новости

Две передачи Ничушкина помогли «Колорадо» нанести поражение «Аризоне»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Глендейле на «Хила Ривер Арене», завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Йоонас Донской, также отличились Пьер-Эдуар Белльмар, Микко Рантанен и Назем Кадри. У хозяев шайбу забросил Оливер Экман-Ларссон.

Российский форвард «лавин» Валерий Ничушкин провел на льду 15 минут 56 секунд и отдал две результативные передачи, заработав показатель полезности »+2». Защитник «Аризоны» Илья Любушкин за 19 минут 59 секунд дважды бросил по воротам при показателе полезности «-2».

Для «Колорадо» эта победа стала седьмой кряду в регулярном чемпионате. «Аризона» потерпела шестое поражение в последних семи встречах.

В следующем матче команды вновь встретятся между собой. Игра пройдет 24 марта.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис Блюз проиграл «Вегас Голден Найтс».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Аризона Койотс» (Глендейл, США) — «Колорадо Эвеланш» (Денвер, США) — 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)
0:1 — Белльмар (Калверт, Комфер) — 14:22 
0:2 — Рантанен (Маккиннон, Ландеског) — 15:28
0:3 — Кадри (Бураковски, Макдональд) — 31:44
1:3 — Экман-Ларссон (Кессел, Питлик) — 56:19  
1:4 — Донской (Джост, Ничушкин) — 57:28 (en)   
1:5 — Донской (Джост, Ничушкин) — 59:49

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.