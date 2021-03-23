Две передачи Ничушкина помогли «Колорадо» нанести поражение «Аризоне»

«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Глендейле на «Хила Ривер Арене», завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Йоонас Донской, также отличились Пьер-Эдуар Белльмар, Микко Рантанен и Назем Кадри. У хозяев шайбу забросил Оливер Экман-Ларссон.

Российский форвард «лавин» Валерий Ничушкин провел на льду 15 минут 56 секунд и отдал две результативные передачи, заработав показатель полезности »+2». Защитник «Аризоны» Илья Любушкин за 19 минут 59 секунд дважды бросил по воротам при показателе полезности «-2».

Для «Колорадо» эта победа стала седьмой кряду в регулярном чемпионате. «Аризона» потерпела шестое поражение в последних семи встречах.

В следующем матче команды вновь встретятся между собой. Игра пройдет 24 марта.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис Блюз проиграл «Вегас Голден Найтс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Аризона Койотс» (Глендейл, США) — «Колорадо Эвеланш» (Денвер, США) — 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)

0:1 — Белльмар (Калверт, Комфер) — 14:22

0:2 — Рантанен (Маккиннон, Ландеског) — 15:28

0:3 — Кадри (Бураковски, Макдональд) — 31:44

1:3 — Экман-Ларссон (Кессел, Питлик) — 56:19

1:4 — Донской (Джост, Ничушкин) — 57:28 (en)

1:5 — Донской (Джост, Ничушкин) — 59:49