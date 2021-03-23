Салах надеется на улучшение ситуации в чемпионате Англии для «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о положении команды в чемпионате Англии.

Футболист отметил, что доволен последними результатами клубы.

«Нам всем сложно из-за сложившейся ситуации и нашего места в таблице Премьер-лиги, но я верю, что все наладится. В Лиге чемпионов мы справляемся хорошо», — приводит слова Салаха официальный сайт клуба.

Также он добавил, что для всей команды этот сезон стал сложным.

«Мы будем выкладываться на 100% в следующих играх и, надеюсь, сможем продолжить неплохо выступать в Лиге чемпионов», — сказал египетский форвард.

После 29 матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 46 очков. От четвертого места, дающего право в следующем сезоне выступить в Лиге чемпионов, мерсисайдский клуб отстает на пять баллов.

В нынешнем сезоне Салах принял участие в 28 матчах первенства страны, в которых забил 17 мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Салах стал лучшим игроком «Ливерпуля» третий раз подряд.