Организаторы чемпионата мира перепутали музыку для российских фигуристов

Серебряные призеры Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов рассказали, как организаторы чемпионата мира в Стокгольме перепутали музыку для произвольной программы во время официальной тренировки.

Как заявила Тарасова, спортивной паре включили прошлогоднюю композицию.

«У меня глаза расширились, я поворачиваюсь на тренеров, они тоже стоят и не понимают. Мы быстро пытались решить эту проблему, в итоге музыку включали с телефона», — приводит слова Тарасовой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Морозов отметил, что актуальной композиции не оказалось в базе организаторов турнира.

«Как раз сейчас будем этим заниматься, чтоб на соревнованиях все было нормально», — сказал Морозов.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта. Участники турнира будут жить в «пузыре», чтобы минимизировать риск распространения коронавируса.

На соревнованиях выступят трехкратная чемпионка России Анна Щербакова, двукратная победительница первенств мира среди юниоров Александра Трусова, чемпионка мира 2015 года Туктамышева, серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивные пары Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Тарасова / Морозов, а также танцевальные пары Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Александра Степанова / Иван Букин и Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов будет звучать фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Туктамышева оценила организацию чемпионата мира в Стокгольме.