Гинер поблагодарил Гончаренко за работу в ЦСКА

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер поблагодарил бывшего главного тренера Виктора Гончаренко за проделанную работу.

По словам функционера, решение об уходе специалиста было принято обеими сторонами в интересах клуба.

«Хочу от лица руководства клуба, тренерского и административного штаба команды и игроков поблагодарить Виктора Михайловича за проделанную за последние четыре года работу», — приводит слова Гинера официальный сайт клуба.

Президент ЦСКА напомнил, что специалист возглавил команду в период масштабной перестройки.

«Сейчас наступил момент, когда наилучшим решением стало прекращение сотрудничества, но мы расстаемся добрыми друзьями и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — сказал Гинер.

Специалист возглавил клуб в 2016 году. Под его руководством столичный клуб одержал 82 победы в 167 матчах, завоевал Суперкубок страны и дважды стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ).

После 23 туров чемпионата России ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 40 очков.

Ранее ЦСКА объявил о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера команды.