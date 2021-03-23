Тренер «Фиорентины» подал в отставку

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли подал в отставку, сообщает Sky Sport Italia.

По информации издания, специалист решил покинуть клуб после поражения в матче 28-го тура чемпионата Италии против «Милана», который завершился со счетом 2:3. Пранделли уже сообщил об этом руководству команды.

Отмечается, что на пост главного тренера «фиалок» вернется Джузеппе Якини, который был отправлен в отставку в ноябре 2020 года.

После 28 туров чемпионата Италии «Фиорентина» занимает 14-е место в турнирной таблице. В активе команды 29 очков. В последних десяти матчах первенства клуб одержал лишь три победы.

В зимнее трансферное окно в «Фиорентину» перебрался российский форвард Александр Кокорин. За новый клуб 29-летний россиянин провел три неполных матча, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Кокорин покинул расположение «фиалок» и пропустит три матча Серии А.