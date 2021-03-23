«Федерация отработала на пятерку»: Черчесов рассказал о прибытии Головина

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал прибытие в расположение команды полузащитника «Монако» Александра Головина, которого поначалу клуб не собирался отпускать.

«Что касается прибытия Головина и остальных игроков, федерация отработала на пятерку. Они были в контакте с УЕФА и клубами. Жиров не сможет с нами в Словакию полететь, все остальные ребята будут с нами до конца сбора», — сказал в разговоре с журналистами Черчесов.

В марте сборная России на выезде встретится с командой Мальты (24 марта), дома сыграет со словенцами (27 марта) и в гостях проведет матч со Словакией (30 марта).

22 марта сборная России представила новую форму. Стоит отметить, что презентация прошла в TikTok и на «Матч ТВ». Футболка национальной команды выполнена в белом цвете, имеет на груди синюю и красную полосы, что является отсылкой к государственному флагу. В этой форме команда будет играть Евро-2020 и в отборочных матчах ЧМ-2022.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной России прошли тестирование на коронавирус.