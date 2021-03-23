Акинфеев обратился к Гончаренко в Instagram

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к Виктору Гончаренко, который покидает пост главного тренера «армейцев» после пяти лет работы в клубе.

«Удачи, Михалыч! Нам точно будет что вспомнить — Суперкубок с пионеротрядом взяли, «Реал» победили, на ноль в Лиге чемпионов сыграли», — написал Акинфеев на своей странице в Instagram.

Накануне ЦСКА объявил о расторжении контракта по обоюдному согласию с Гончаренко, который возглавлял армейцев с 2016 года. Под руководством белорусского специалиста ЦСКА дважды завоевал серебряные медали чемпионата России и становился обладателем Суперкубка страны. В нынешнем сезоне разговоры об отставке Гончаренко ходили регулярно в связи с неудовлетворительными результатами: команда вылетела из Лиги Европы, не одержав ни одной победы на групповом этапе с соперниками ниже класса, а в Российской премьер-лиге (РПЛ) после 23 сыгранных туров ЦСКА идет на пятом месте, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков.

Ранее Акинфеев подарил свой вратарский свитер актеру Бурунову.