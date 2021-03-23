Олич на первой тренировке обратился к игрокам ЦСКА на русском языке

Новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич на тренировке поприветствовал футболистов московской команды на русском языке. Видео обращения хорвата к команде опубликовано на клубной странице в Instagram.

«Я ваш новый тренер Ивица Олич. Пришел в большой клуб, очень рад. Нам нужно много работать, чтобы вы стали сильнее как команда и лучше как игроки. Давайте сегодня сразу и поработаем как надо», — сказал Олич.

Назначение 41-летнего Олича вызвало немало споров. У хорвата, который завершил выступления в 2017-м, нет самостоятельного опыта работы главным тренером. После завершения карьеры профессионального футболиста он вошел в тренерский штаб сборной Хорватии, где был сначала ассистентом Анте Чачича, а затем помощником Златко Далича. Вместе с хорватской национальной командой он дошел до финала чемпионата мира — 2018, а также успешно преодолел квалификацию на Евро-2020.

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