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Спортивные новости

«Возвращаюсь, чтобы всех размазать»: Чимаев заявил о скором возвращении

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Боец UFC Хамзат Чимаев в своих соцсетях опубликовал пост о возможном возвращении.

«Сюрприз! Возвращаюсь, чтобы всех размазать», — написал Чимаев на своей странице в Instagram..

О скором возвращении Чимаева недавно объявил и его менеджер Али Абдель-Азиз, он выложил фото клиента с подписью: «скоро».

Чимаев перенес серьезные осложнения после коронавируса. Из-за болезни его поединок против британца Леона Эдвардса сначала был перенесен, а потом сорвался окончательно. Боец заявил, что правое легкое после болезни не полностью восстановилось.

Брат бойца отметил, что спортсмен решил продолжить карьеру, однако потребуется время на восстановление.

20 сентября Чимаев одержал третью победу в промоушене, отправив в нокаут Джеральда Мершарта на 17-й секунде боя, и довел счет до 9-0.

Ранее брат Чимаева рассказал о депрессии бойца из-за осложнений после COVID-19.

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