Хенрик Ларссон гордится успехами сына в «Спартаке»

Бывший игрок «Барселоны» Хенрик Ларссон прокомментировал успехи своего сына Джордана в московском «Спартаке».

Недавно Джордан Ларссон заявил, что красно-белым по силам навязать борьбу в оставшихся матчах петербургскому «Зениту», идущему на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» отстает от питерцев на четыре очка.

«Он был действительно хорош в этом сезоне. Забил много голов и принес много очков. Я в значительной степени видел все матчи и невероятно горжусь тем, чего он добился. Я счастлив за него, надеюсь, он так и продолжит. Должен ли Джордан вызываться в сборную Швеции? Думаю, да», — сказал Ларссон-старший в интервью Fotboll Direkt.

Знаменитый в прошлом форвард Хенрик Ларссон сейчас входит в тренерский штаб Рональда Кумана в «Барселоне».

Ранее сообщалось, что Ларссон пообещал выложиться на 100% в борьбе за чемпионство.