Олимпийскую чемпионку Дюамель обвинили в расизме из-за слов в адрес Анны Щербаковой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Меган Дюамель призналась, что столкнулась с обвинениями в расизме после слов, сказанных ею в адрес российской фигуристки Анны Щербаковой.

Это началось после того, как в своем интервью фигуристка сказала, что не может наслаждаться победами Анны Щербаковой, поскольку та выглядит очень болезненной.

«Я была уверена, что говорила лишь положительные вещи о каждом фигуристе, которого мы обсуждали. Меня назвали расисткой только потому, что я сказала, что одна фигуристка выглядела болезненно. Хотя сама фигуристка и ее команда открыто заявляли, что в этом сезоне она несколько раз болела. И это факт», — написала Дюамель на своей странице в Twitter.

Напомним, в начале сезона Щербакова перенесла пневмонию.

На чемпионате мира в Стокгольме от России выступят Александра Трусова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева.

Трусова безупречна, Щербакова падает: как россиянки выглядят перед ЧМ.