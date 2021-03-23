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Спортивные новости

В Госдуме оценили слова олимпийской чемпионки Дюамель в адрес Щербаковой

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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев оценил слова олимпийской чемпионки Меган Дюамель в адрес российской фигуристки Анны Щербаковой, передает «Чемпионат.com».

История началась после того, как в своем интервью фигуристка сказала, что не может наслаждаться победами Анны Щербаковой, поскольку та выглядит очень болезненной.

«Что это за нападки от олимпийской чемпионки? Если она действительно переживает, пусть переживает за себя или за своих родственников. Зачем говорить такие вещи в преддверии чемпионата мира? Анна Щербакова совсем юная девочка, еще не хватало, чтобы она переживала и читала гадкие новости», — заявил Свищев.

Примечательно, что позднее Дюамель призналась, что столкнулась с обвинениями в расизме после своего заявления. Однако она отметила, что не видит ничего обидного в своих словах, потому что сама Щербакова и ее команда по ходу сезона сами объявили, что спортсменка перенесла серьезную болезнь.

Ранее сообщалось, что олимпийскую чемпионку Дюамель обвинили в расизме из-за слов в адрес Анны Щербаковой.

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