Передача Проворова не спасла «Филадельфию» от поражения «Нью-Джерси»

«Филадельфия Флайерз» проиграла «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Дэвилз».

Российский хоккеист «Филадельфии» Иван Проворов сумел отличиться в этом матче. Он набрал одно очко, записав на свой счет голевую передачу. Игрок вместе с Якубом Ворачеком выступили в роли ассистентов для Джоэля Фараби.

У «Дэвилз» один из героев поединка стал белорусский нападающий Егор Шаганович. Он в матче набрал два очка — на его счету заброшенная шайба и результативная передача.

Ранее сообщалось, что несколько матчей клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» отменены из-за коронавирусной инфекции. Команда перенесла матчи как минимум до 28 марта из-за того, что два хоккеиста были включены в COVID-список.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия Флайерз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:4

0:1 — Маклауд (Смит, Юнссон), 09:52;

1:1 — Фараби (Ворачек, Проворов), 12:33;

1:2 — Палмьери (Братт, Куокканен), 19:54;

1:3 — Шарангович (Зейджак, Куокканен), 29:32;

1:4 — Зейджак (Смит, Шарангович), 39:36;

2:4 — Кутюрье (Конечны, Римсдайк), 51:37;

3:4 — Кутюрье (Ворачек, Римсдайк, 58:58.