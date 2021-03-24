Викторию Боню удивили претензии бывшей жены Аршавина к экс-игроку

Известная телеведущая, модель и блогер Виктория Боня прокомментировал ситуацию вокруг экс-игрока сборной России и петербургского «Зенита» Андрея Аршавина и его бывшей жены Алисы Казьминой, передает Sport24.

На телеэкраны вышел эфир шоу «Привет, Андрей!» с ведущим Андреем Малаховым, где Казьмина, которая сейчас страдает от серьезного заболевания, рассказала о подробностях жизни и развода с бывшим игроком. В частности Казьмина назвала бывшего мужа «психопатом». Позже сам телеведущий назвал Аршавина «ублюдком».

«Меня удивили претензии со стороны его бывшей жены. С одной стороны, Аршавин неправильно поступил при расставании, не хотел сразу платить алименты. Мужчина, который расстается с женщиной посредством смс или вообще ничего не говоря, — трус. Но с другой стороны, он выиграл суд и по закону он прав», — заявила Боня.

Ранее сообщалось, что известный футбольный агент Дмитрий Селюк критично высказался о бывшей супруге экс-футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина Алисе Казьминой.