Черчесов похвалил Россию в борьбе с коронавирусом

Главный тренер национальной сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Jutarnji List.

По его словам, распространение данной инфекции больно ударило не только по футболу, но и по всем сферам общественной жизни.

«В нашей стране не так много страха и паники на этот счет. Я знаю, потому что много общаюсь с друзьями из других стран. В борьбе с COVID-19, Россия, на мой взгляд, чемпион Европы. Я привился вакциной «Спутник V», хорошо себя чувствую и всем рекомендую», — заявил специалист.

Ранее Станислав Черчесов вспомнил, как хотел пригласить хорватского полузащитника мадридского «Реала» Луку Модрича в московский «Спартак».