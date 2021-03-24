Слуцкая осталась недовольна решением показать матч Россия — Мальта

Бронзовая призерка Олимпийских игр 2006 года в Турине Ирина Слуцкая осталась недовольна решением показать матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу — 2022 Россия — Мальта вместо короткой программы в соревнованиях спортивных пар на мировом первенстве по фигурному катанию 2021 года. Соответствующий пост она опубликовала в своем Instagram.

«На Первом канале вместо чемпионата мира по фигурному катанию покажут футбольный матч! Слов нет, одни эмоции... Как так???

Фигурное катание — один из самых ярких видов спорта! Сейчас мы, как никогда, близки к огромному количеству медалей! И это чемпионат мира, на минуточку! Как такое вообще можно проигнорировать?! Обидно, очень обидно! Я так ждала... Придется смотреть в интернете, что поделать», — написала Слуцкая.

Ранее российская фигуристка Анна Щербакова призналась, что пока не знает, какие именно прыжковые элементы будет выполнять в произвольной программе на чемпионате мира.