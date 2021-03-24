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Спортивные новости

Валуев ответил Хабибу по поводу Моргенштерна

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Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Николай Валуев ответил Хабибу Нурмагомедову по поводу критики Моргенштерна. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, все, что появляется в интернете, в рамках законодательства Российской Федерации курирует Роскомнадзор.

«Если закон кто-то переступает, обращаемся в суд, судимся и поступаем по их решению. Также Роскомнадзор напрямую занимается изъятием тех вещей, которые противоречат нормативно-правовым актам», — сказал Валуев.

Напомним, что в 2020 году Алишер Моргенштерн получил награду «Женщина года» от Topical Style Awards 2020, а также стал победителем в номинации «Музыкант года» GQ Человек года 2020.

Также в прошлом году артист занял 21-е место в рейтинге Forbes «40 успешных звезд России до 40 лет».

Ранее глава российского бойцовского промоушена АМС Fight Nights Global Камил Гаждиев рассказал о своем отношении к рэперу Моргенштерну.

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