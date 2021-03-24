«Спартак» отправил Знарка в отставку

Московский «Спартак» решил расстаться с главным тренером Олегом Знарком. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых в Twitter.

«24 марта состоялось заседание Наблюдательного совета хоккейного клуба «Спартак». Принято решение не продлевать контракты с тренерским штабом Олега Знарка. О других решениях Наблюдательного совета будет объявлено дополнительно», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, что под руководством Олега Знарка клуб провел два сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Оба раза столичной команде удавалось выйти в плей-офф.

В 2020 году красно-белые уступили в четвертьфинальной серии Западной конференции Кубка Гагарина московскому «Динамо» (2-4), в 2021 также на стадии 1/4 «Спартак» покинул турнир, уступив столичному ЦСКА (0-4).

Ранее сообщалось, что Елена Файзутдинова, мать погибшего капитана петербургского «Динамо» Тимура Файзутдинова, обратилась к игроку «Локо», нанесшему роковой бросок.