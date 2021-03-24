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Спортивные новости

РФС может вызвать для беседы о ставках еще нескольких игроков «Тамбова»

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Российский футбольный союз (РФС) может вызвать для беседы по поводу разбирательств об игре на тотализаторе еще нескольких игроков «Тамбова». Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, подтвержденной в беседе с представителем клуба, существует вероятность того, что количество подозреваемых в игре на ставках может увеличиться, так как разговоры в раздевалке на эту тему не пресекались из-за катастрофической финансовой ситуации в команде.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) тамбовская команда занимает последнюю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 13 очков за семь туров до конца сезона.

Зимой клуб был близок к снятию с розыгрыша чемпионата России и расформированию.

Ранее стали известны имена подозреваемых в ставках игроков «Тамбова».

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