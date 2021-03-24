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Спортивные новости

Ягудин эмоционально высказался о выступлении Щербаковой в короткой программе

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Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин поделился эмоциями от выступления россиянки Анны Щербаковой в короткой программе на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.

Она исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной риттбергер. Россиянка лидирует после короткой программы, набрав 81,00 балла. Результат является личным рекордом Щербаковой.

«Насколько божественно исполнено! На разрыв аорты, как сказала бы Татьяна Тарасова. На нас сейчас странно смотрят соседи по комментаторской кабине, потому что мы тут тоже исполняли эти элементы вместе с Этери Тутберидзе, Сергеем Дудаковым и, конечно, главной героиней вечера», — сказал экс-спортсмен в эфире «Первого канала».

Ягудин отметил, что для Щербаковой это первое выступление на мировой арене.

«Конечно, каждый волнуется в такой ситуации. Мне нравится, как спокойно Аня реагирует на баллы, насколько воспитанная она девушка», — добавил олимпийский чемпион.

По итогам короткой программы Щербакова занимает первое место. Второй идет японка Рика Кихира (79,08). На третьей строчке располагается россиянка Елизавета Туктамышева (78,86). Еще одна представительница России Александра Трусова показала 12-й результат (64,82).

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме завершится 28 марта. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы у женщин.

Ранее Щербакова рассказала о сильном волнении в короткой программе.

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