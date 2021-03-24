Олич рассказал о целях на посту главного тренера ЦСКА

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
КХЛ / плей-офф
Салават ЮлаевАк Барс
2:3
закончен
ЛокомотивЦСКА
3:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Филадельфия ФлайерзНью-Джерси Дэвилз
3:4
закончен
Бостон БрюинзНью-Йорк Айлендерс
перенесен
Чикаго БлэкхоуксФлорида Пантерз
3:2
закончен
Нэшвилл ПредаторзДетройт Ред Уингз
2:0
закончен
Даллас СтарзТампа-Бэй Лайтнинг
1:2
закончен
Аризона КойотсКолорадо Эвеланш
5:4 (Б)
закончен
Единая лига ВТБ
Автодор Зенит
62:89
закончен
Еврокубок
Монако Будучность
76:77
закончен
Метрополитан 92 Гран Канария
74:84
закончен
Виртус Болонья Ховентуд
80:75
закончен
ЧМ / 2022 - Европа
ТурцияНидерланды
20:00
ЭстонияЧехия
22:45
СербияИрландия
22:45
ПортугалияАзербайджан
22:45
СербияИрландия
22:45
ПортугалияАзербайджан
22:45
ФранцияУкраина
22:45
ФинляндияБосния и Герцеговина
22:45
БельгияУэльс
22:45
ЛатвияЧерногория
22:45
ГибралтарНорвегия
22:45
СловенияХорватия
22:45
МальтаРоссия
22:45
КипрСловакия
22:45
Олимп ФНЛ
СКА-ХабаровскСпартак-2
3:0
закончен
Краснодар-2Енисей
0:2
закончен
АкронНижний Новгород
0:0
закончен
ШинникТомь
2:3
закончен
ФакелИртыш
3:1
закончен
Крылья СоветовНефтехимик
2:0
закончен
ТекстильщикАлания
0:2
закончен
ВолгарьДинамо-Брянск
2:1
закончен
ВелесЧайка
0:1
2 тайм
Торпедо МЧертаново
1:0
перерыв
БалтикаОренбург
20:30
КХЛ / плей-офф
Металлург МгАвангард
7:1
закончен
Динамо МСКА
0:0
1 период
НХЛ / регулярный чемпионат
Оттава СенаторзКалгари Флэймз
00:00
Миннесота УайлдАнахайм Дакс
00:30
Монреаль КанадиенсЭдмонтон Ойлерз
перенесен
Питтсбург ПингвинзБаффало Сэйбрз
03:00
Ванкувер КэнаксВиннипег Джетс
05:30
Сан-Хосе ШарксЛос-Анджелес Кингз
05:30
Фигурное катание / Чемпионат мира. Стокгольм
Женщины. Короткая программа
online
ЧМ / 2022 - Европа
БолгарияШвейцария
20:00
ИзраильДания
20:00
ШвецияГрузия
22:45
ИспанияГреция
22:45
ИталияСеверная Ирландия
22:45
ШотландияАвстрия
22:45
МолдавияФарерские острова
22:45
ВенгрияПольша
22:45
АнглияСан-Марино
22:45
АндорраАлбания
22:45
РумынияСеверная Македония
22:45
ЛихтенштейнАрмения
22:45
ГерманияИсландия
22:45
КХЛ / плей-офф
Ак БарсСалават Юлаев
07:00
ЦСКАЛокомотив
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзНью-Йорк Айлендерс
02:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Рейнджерс
02:00
Вашингтон КэпиталзНью-Джерси Дэвилз
02:00
Коламбус Блю ДжекетсКаролина Харрикейнз
02:00
Оттава СенаторзТоронто Мэйпл Лифс
02:00
Питтсбург ПингвинзБаффало Сэйбрз
02:00
Миннесота УайлдСент-Луис Блюз
03:00
Чикаго БлэкхоуксФлорида Пантерз
03:00
Нэшвилл ПредаторзДетройт Ред Уингз
03:00
Даллас СтарзТампа-Бэй Лайтнинг
03:30
Колорадо ЭвеланшВегас Голден Найтс
04:00
Единая лига ВТБ
Астана Зелёна-Гура
18:00
Еврокубок
Локомотив-Кубань УНИКС
19:00
Развернуть

Спортивные новости

Олич рассказал о целях на посту главного тренера ЦСКА

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Новый главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич поделился ожиданиями от работы в армейском клубе.

Специалист, заявил, что очень рад вернуться в столичный клуб.

«Самое главное, чтобы вернулся тот ЦСКА, которого болельщики ждут. Конечно, хочу, чтобы команда была на самом верху не только в России, но и в Европе», — приводит слова Олича официальный сайт красно-синих.

Хорват отметил, что в команде осталось много людей, с которыми он вместе играл.

«Из игроков, кто остался с моего времени — Игорь Акинфеев. Он был молодым вратарем, а сегодня опытный игрок. У него отличная карьера.

Увидел братьев Березуцких, которые, как и я, начали тренерскую карьеру. Они знают команду намного лучше, чем я. Это важный момент для меня, чтобы они сказали свое мнение», — добавил Олич.

Олич выступал за красно-синих с 2003 по 2006 год. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом России (2003, 2005, 2006), двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны (2004/2005, 2005/2006), а также завоевал Кубок УЕФА. До назначения в ЦСКА он был помощником главного тренера сборной Хорватии.

После 23 туров чемпионата страны ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Клуб потерпел поражения от тульского «Арсенала» (1:2) и петербургского «Зенита» (2:3) в двух последних матчах первенства.

Ранее экс-тренер ЦСКА критично отнесся к назначению Олича.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.