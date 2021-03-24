Олич рассказал о целях на посту главного тренера ЦСКА

Новый главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич поделился ожиданиями от работы в армейском клубе.

Специалист, заявил, что очень рад вернуться в столичный клуб.

«Самое главное, чтобы вернулся тот ЦСКА, которого болельщики ждут. Конечно, хочу, чтобы команда была на самом верху не только в России, но и в Европе», — приводит слова Олича официальный сайт красно-синих.

Хорват отметил, что в команде осталось много людей, с которыми он вместе играл.

«Из игроков, кто остался с моего времени — Игорь Акинфеев. Он был молодым вратарем, а сегодня опытный игрок. У него отличная карьера.

Увидел братьев Березуцких, которые, как и я, начали тренерскую карьеру. Они знают команду намного лучше, чем я. Это важный момент для меня, чтобы они сказали свое мнение», — добавил Олич.

Олич выступал за красно-синих с 2003 по 2006 год. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом России (2003, 2005, 2006), двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны (2004/2005, 2005/2006), а также завоевал Кубок УЕФА. До назначения в ЦСКА он был помощником главного тренера сборной Хорватии.

После 23 туров чемпионата страны ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Клуб потерпел поражения от тульского «Арсенала» (1:2) и петербургского «Зенита» (2:3) в двух последних матчах первенства.

Ранее экс-тренер ЦСКА критично отнесся к назначению Олича.