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Спортивные новости

Авербух назвал выступление Щербаковой в короткой программе волшебством на льду

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Олимпийский призер, хореограф и продюсер Илья Авербух высказался о выступлении трехкратной чемпионки России Анны Щербаковой в короткой программе на первенстве мира 2021 года в Стокгольме.

Спортсменка чисто исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной риттбергер. Россиянка лидирует после короткой программы, набрав 81,00 балла. Результат является личным рекордом Щербаковой.

«Хочу поздравить Анечку Щербакову. Знаю, насколько сложно было готовиться к чемпионату мира, как сложно было набирать форму. Огромное уважение Этери Тутберидзе и ее штабу. Высочайший профессионализм! И браво, Аня! Это и правда было волшебство на льду, как сказал Алексей Ягудин», — цитирует Авербуха РИА «Новости».

По итогам короткой программы Щербакова занимает первое место. Второй идет японка Рика Кихира (79,08). На третьей строчке располагается россиянка Елизавета Туктамышева (78,86). Еще одна представительница России Александра Трусова показала 12-й результат (64,82).

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме завершится 28 марта. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы у женщин.

Ранее Ягудин эмоционально высказался о выступлении Щербаковой в короткой программе.

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