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Спортивные новости

Сборная России объявила состав на матч против команды Мальты

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Сборная России определилась со стартовым составом на матч первого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против команды Мальты.

Стартовый состав сборной России: Шунин, Фернандес, Джикия, Семенов, Караваев, Фомин, Ахметов, Головин, Кузяев, Ионов, Дзюба.

Запасные: Нойштедтер, Мостовой, Соболев, Заболотный, Жемалетдинов, Дюпин, Кудряшов, Миранчук, Лунев, Жирков. Смольников, Мухин.

Встреча между сборными Мальты и России пройдет 24 марта в Та-Кали. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 22.45 мск.

В марте российская команда встретится в Сочи со сборной Словении (27 марта) и на выезде сыграет со Словакией (30 марта). Также в группе H за путевку на чемпионат мира в Катаре поспорят команды Хорватии и Кипра.

Мировое первенство 2022 года пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Матчи турнира состоятся на восьми стадионах в пяти городах.

Ранее сообщалось, что сборная России проведет первый матч отборочного турнира мирового первенства 2022 года в Катаре в новой форме.

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