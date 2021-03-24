Сборная Турции обыграла команду Нидерландов в первом матче отбора ЧМ-2022

Сборная Турции одержала победу над командой Нидерландов в матче первого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Встреча, прошедшая в Стамбуле на стадионе «Ататюрк Олимпьят», завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Бурак Йылмаз, также отличился Хакан Чалханоглу. У гостей мячи забили Дави Классен и Люк де Йонг.

В следующем туре команда Турции на выезде встретится с Данией (27 марта), а сборная Нидерландов примет Латвию (27 марта).

Также в группе G за путевку на чемпионат мира в Катаре поспорят команды Черногории и Гибралтара.

Мировое первенство 2022 года пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Матчи турнира состоятся на восьми стадионах в пяти городах.

Ранее сообщалось, что сборная России определилась со стартовым составом на матч первого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против команды Мальты.

Футбол. Чемпионат мира — 2022. Отборочный этап. Группа G. 1-й тур

Турция — Нидерланды — 4:2

Голы: 1:0 — Йылмаз, 15; 2:0 — Йылмаз, 34; 3:0 — Чалханоглу, 46; 3:1 — Классен, 75; 3:2 — Де Йонг, 76; 4:2 — Йылмаз, 81.