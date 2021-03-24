Дзюба вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной России

Нападающий Артем Дзюба обошел Владимира Бесчастных по количеству голов за сборную России.

Форвард петербургского «Зенита» отличился на 23-й минуте встречи первого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против команды Мальты. Голевой передачей отметился Алексей Ионов.

Встреча между сборными Мальты и России проходит в Та-Кали. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Забитый мяч стал для Дзюбы 27-м в составе национальной команды. Он вышел на второе место в списке бомбардиров в истории российской сборной. Рекорд по количеству голов за команду России принадлежит экс-нападающему «Зенита» Александру Кержакову (30).

В марте российская команда встретится в Сочи со сборной Словении (27 марта) и на выезде сыграет со Словакией (30 марта). Также в группе H за путевку на чемпионат мира в Катаре поспорят команды Хорватии и Кипра.

Мировое первенство 2022 года пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Матчи турнира состоятся на восьми стадионах в пяти городах.

Ранее сборная России объявила стартовый состав на матч против команды Мальты.