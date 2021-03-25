Португалия переиграла Азербайджан при помощи автогола

Сборная Португалии одолела национальную команду Азербайджана на квалификационном раунде отбора к чемпионату мира — 2022 по футболу.
Встреча завершилась с минимальным победным счетом — 1:0 — в пользу португальской команды.
Единственный забитый мяч в этом поединке был записан как автогол. Мяч в свои ворота срезал Максим Медведев на 37-й минуте поединка.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Кроме Португалии и Азербайджана в группе А сражаются за выход на чемпионат мира — 2022 сборные Сербии, Люксембурга и Ирландии.
Ранее сообщалось, что Дзюба вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной России.
Чемпионат мира — 2022. Квалификация. Группа А
Португалия — Азербайджан — 1:0
Голы: 1:0 — Медведев (автогол), 37.