Португалия переиграла Азербайджан при помощи автогола

Сборная Португалии одолела национальную команду Азербайджана на квалификационном раунде отбора к чемпионату мира — 2022 по футболу.

Встреча завершилась с минимальным победным счетом — 1:0 — в пользу португальской команды.

Единственный забитый мяч в этом поединке был записан как автогол. Мяч в свои ворота срезал Максим Медведев на 37-й минуте поединка.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Кроме Португалии и Азербайджана в группе А сражаются за выход на чемпионат мира — 2022 сборные Сербии, Люксембурга и Ирландии.

Ранее сообщалось, что Дзюба вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной России.

Чемпионат мира — 2022. Квалификация. Группа А

Португалия — Азербайджан — 1:0

Голы: 1:0 — Медведев (автогол), 37.