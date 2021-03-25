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Спортивные новости

Мостовой поблагодарил вратаря сборной Мальты за два мяча

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Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями после победы сборной России по футболу в первом матче квалификационного раунда чемпионата мира — 2022, передает «Спорт-Экспресс».

Подопечные Станислава Черчесова одолели национальную команду Мальты со счетом 3:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи. Мостовой при этом отметил, что оценивать этот поединок бессмысленно.

«Я не сомневался в победе нашей сборной. Будь она крупной или средней, она бы была в любом случае. Расценивать игру по сопернику не имеет смысла. Спасибо вратарю сборной Мальты, что подарил нам два мяча», — сказал Мостовой.

Сборная России в марте проведет еще два поединка — со Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта). Также в группе Н за выход на чемпионат — 2022 сражаются национальные команды Хорватии и Кипра.

Ранее сообщалось, что известный российский комментатор Дмитрий Губерниев критично оценил качество игры сборной России по футболу на старте квалификационного раунда чемпионата мира — 2022.

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