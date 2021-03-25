«Манчестер Сити» назвал главного соперника в борьбе за Холанда

«Манчестер Сити» назвал главного соперника в борьбе за норвежского нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, передает The Telegraph.

По информации источника, основным конкурентом в борьбе за талантливого норвежца манчестерский клуб считает мадридский «Реал». По мнению «горожан», в летнее трансферное окно испанская команда предпримет достаточно активные шаги для того, чтобы добиться подписания контракта с Холандом.

Также сообщается, что одним из претендентов на норвежского нападающего стал лондонский «Челси». В подписании соглашения с Холандом заинтересована «Барселона», которая может сделать форварда приоритетной целью на летнее трансферное окно. В СМИ появилась информация, согласно которой сам футболист рассматривал возможность перехода именно в «Реал».

Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд признан самым дорогим футболистом мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES). Стоимость 23-летнего форварда «красных дьяволов» варьируется от €150 млн до €200 млн.