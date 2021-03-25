Национальная сборная России по футболу прилетела в Сочи, где начнет подготовку к матчу против Словении, который состоится 27 марта.

«Вернулись в Сочи. Спасибо за поддержку», — говорится в сообщении в Twitter.

Напомним, 24 марта россияне на выезде обыграли Мальту со счетом 3:1. За россиян отличились Артем Дзюба, Марио Фернандес и Александр Соболев.

30 марта подопечные Станислава Черчесова встретятся со Словакией. Также в группе Н за выход на чемпионат — 2022 сражаются национальные команды Хорватии и Кипра.

Интересно, что в первом матче мальтийцы нанесли больше ударов в створ, чем россияне (5:4), но уступили по общему количеству ударов (9:11).

Россия прервала серию из шести матчей без побед, в которых уступила Швеции, Турции и Сербии, а также сыграла вничью с Венгрией, Турцией и Молдавией.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал качество игры национальной команды на старте квалификационного раунда чемпионата мира — 2022.