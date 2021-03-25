Академия Плющенко поддержала Трусову после неудачной короткой программы на ЧМ

Академия Евгения Плющенко поддержала Александру Трусову после неудачной короткой программы на чемпионате мира, который проходит в Стокгольме.

Напомним, спортсменка получила за короткую программу 64,82 балла, что позволило занять ей лишь 12-е место.

«Мужества, сил и веры в себя! Борись до конца, Саша», — говорится в сообщении «Ангелов Плющенко» в Instagram.

Напомним, после короткой программы лидирует россиянка Анна Щербакова (81,00). Второй идет японка Рика Кихира (79,08). На третьей строчке располагается Елизавета Туктамышева (78,86).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов будет звучать фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось о том, что Елизавета Туктамышева не будет исполнять четверной прыжок в произвольной программе.