Тренер Гончаренко прокомментировала прокат Трусовой в короткой программе на ЧМ

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко оценила прокат Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира, который проходит в Стокгольме, передает Sportbox.

Напомним, россиянка заняла 12-е место, набрав 64,82 балла.

«Почему так получилось? Я думаю, что в первую очередь это психологический фактор. Она максималистка. Мы это знаем. По всей видимости, настраивалась на тройной аксель», — сказала Гончаренко.

Также Гончаренко отметила: когда убирается сложный элемент, на который психика настроена, то немного отпускается бдительность на более легких элементах.

Анна Щербакова заняла первое место в короткой программе (81,00). Второй идет японка Рика Кихира (79,08). На третьей строчке располагается Елизавета Туктамышева (78,86).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов будет звучать фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Академия Евгения Плющенко поддержала Трусову после неудачной короткой программы на ЧМ.