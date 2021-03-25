«Фигурное катание не дает нам цифр»: главред «Матч ТВ» объяснил ситуацию с трансляциями

Главный редактор «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал о том, что на фигурное катание не является рейтинговым видом спорта для канала и ответил на вопрос, возможно ли возвращение фигурного катания в эфир канала.

«Чемпионат мира-2019 в нашей целевой аудитории показал долю в 2,5%. Это ниже цифр, которые нам дают другие виды спорта. А сверстать сетку под фигурное катание мы не можем в принципе: у нас есть куда более рейтинговые виды, где расписание плавает естественным образом. Как не можем в таких условиях снять, например, дорогостоящее ледовое шоу, которое заведомо не попадет в нашу аудиторию. Фигурное катание в основном «женский» вид спорта. Поступаться же нашими главными активами ради экспериментов — непрофессионально», — сказал Тащин в интервью Sport24.

Ранее пресс-служба московского «Спартака» высказалась о выходе на «Матч ТВ» сюжета о нападающем команды Квинси Промесе. В программе рассказывалось о скандалах с участием футболиста. В частности, речь шла об избиении Промесом своей жены на Ибице, езде футболиста в состоянии алкогольного опьянения, обвинении в нападении с ножом на семейной вечеринке.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мужской короткой программы на чемпионате мира по фигурном катанию.