Авербух прокомментировал четвертое место Тарасовой и Морозова на ЧМ

Экс-фигурист Илья Авербух прокомментировал четвертое место Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на чемпионате мира в соревновании спортивных пар.

«На разминке Женя боролась с сальховом, сейчас же она идеально его исполнила. Казалось, все позади. Но появилась ошибка на тулупе. Очень жаль. Было и касание рукой на выбросе», — сказал Авербух в эфире Первого канала.

Напомним, Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место. По сумме короткой и произвольной программ они набрали 227.59 балла. Второе место заняли представители Китая Вэньцзин Суй и Хань Цун (225.71). Тройку лидеров замкнули россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (217.63).

26 марта за победу сразятся женщины. По итогам короткой программы Анна Щербакова занимает первое место (81,00). Второй идет японка Рика Кихира (79,08). На третьей строчке располагается Елизавета Туктамышева (78,86).

Ранее российский фигурист Михаил Коляда прокомментировал выступление в короткой программе на чемпионате мира в шведском Стокгольме.