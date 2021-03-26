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Спортивные новости

Ибрагимович считает себя шведским королем

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Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович заявил, что он является новым королем страны.

Напомним, 25 марта шведы обыграли сборную Грузии со счетом 1:0, а Ибра отметился результативной передачей.

«Карл XVII Густав», — написал нападающий в Instagram.

Стоит отметить, что король Швеции Карл XVI Густав вступил на трон в 1973 году.

Ибрагимович не выступал за сборную с 2016 года. В последнее время 39-летний форвард намекал на свое возможное возвращение в главную команду страны, но существовало препятствие в виде непростых отношений с главным тренером шведской сборной Янне Андерссоном.

17 марта, комментируя свое возвращение в национальную команду, он сравнил себя с богом. Он написал в Twitter «Бог вернулся». Сейчас Ибрагимович играет за «Милан». В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии по футболу Ибрагимович провел 14 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее Ибрагимович стал самым возрастным футболистом в истории сборной Швеции. Форвард в возрасте 39 лет и 173 дней вышел в стартовом составе национальной команды в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 с Грузией.

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