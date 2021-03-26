Игрок сборной России Захарян побил рекорд молодежных Евро

25 марта молодежная сборная России по футболу в стартовом матче чемпионата Европы обыграла сверстников из Исландии.

Встреча завершилась со счетом 4:1.

Один из мячей забил Арсен Захарян, который стал самым молодым футболистом, которому удалось отличится в финальной стадии Евро. Его возраст составил составил 17 лет и девять месяцев. Он побил достижение Яри Версхарена из Бельгии (17 лет и 11 месяцев).

28 марта россияне сыграют с французами, а 31 марта — с датчанами. В 1/4 финала выйдут две лучшие сборные из квартета. Плей-офф турнира пройдет с 31 мая по 6 июня.



Ранее Россия стартовала на молодежном Евро с крупной победы над Исландией.