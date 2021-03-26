Василевский прервал серию из 12 побед подряд в НХЛ

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прервал серию из 12 побед подряд в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче против «Даллас Старз» «молнии» уступили со счетом 3:4. Российский голкипер отразил 37 бросков из 41.

Василевский был выбран «Тампой» на драфте 2012 года в первом раунде под общим 19-м номером. В НХЛ он дебютировал 16 декабря 2014 года в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии Флайерз».

Российский голкипер трижды участвовал в Матчах звезд лиги, а в 2019 году он попал в первую символическую сборную Всех звезд.

В составе «молний» он принял участие в 286 матчах и одержал 180 побед, отражая в среднем за игру 92% бросков. В сезоне-2018/19 россиянин получил награду «Везина трофи», которая вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата.

В 2020 году Василевский стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее Василевский установил уникальное достижение в НХЛ.