В волейбольном «Зените» отреагировали на потасовку фаната со стюардами

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
U21 ЧЕ / 2021
Россия U21Исландия U21
4:1
закончен
ЧМ / 2022 - Европа
БолгарияШвейцария
1:3
закончен
ИзраильДания
0:2
закончен
ШвецияГрузия
1:0
закончен
ИспанияГреция
1:1
закончен
ИталияСеверная Ирландия
2:0
закончен
ШотландияАвстрия
2:2
закончен
МолдавияФарерские острова
1:1
закончен
ВенгрияПольша
3:3
закончен
АнглияСан-Марино
5:0
закончен
АндорраАлбания
0:1
закончен
РумынияСеверная Македония
3:2
закончен
ЛихтенштейнАрмения
0:1
закончен
ГерманияИсландия
3:0
закончен
КХЛ / плей-офф
Ак БарсСалават Юлаев
online
ЦСКАЛокомотив
3:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзНью-Йорк Айлендерс
3:4 (ОТ)
закончен
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Рейнджерс
3:8
закончен
Вашингтон КэпиталзНью-Джерси Дэвилз
4:3
закончен
Коламбус Блю ДжекетсКаролина Харрикейнз
3:4 (ОТ)
закончен
Оттава СенаторзТоронто Мэйпл Лифс
2:3 (ОТ)
закончен
Питтсбург ПингвинзБаффало Сэйбрз
4:0
закончен
Миннесота УайлдСент-Луис Блюз
2:0
закончен
Чикаго БлэкхоуксФлорида Пантерз
3:0
закончен
Нэшвилл ПредаторзДетройт Ред Уингз
7:1
закончен
Даллас СтарзТампа-Бэй Лайтнинг
4:3
закончен
Колорадо ЭвеланшВегас Голден Найтс
5:1
закончен
Единая лига ВТБ
Астана Зелёна-Гура
перенесен
Еврокубок
Локомотив-Кубань УНИКС
86:74
закончен
Фигурное катание / Чемпионат мира. Стокгольм
Мужчины. Короткая программа
закончен
Пары. Произвольная программа
online
КХЛ / плей-офф
СКАДинамо М
19:30
АвангардМеталлург Мг
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Вашингтон КэпиталзНью-Джерси Дэвилз
02:00
Монреаль КанадиенсЭдмонтон Ойлерз
перенесен
Сент-Луис БлюзАнахайм Дакс
03:00
Аризона КойотсСан-Хосе Шаркс
05:00
Калгари ФлэймзВиннипег Джетс
05:00
Еврокубок
Будучность Монако
20:00
Ховентуд Виртус Болонья
21:00
Гран Канария Метрополитан 92
22:00
ЧМ / 2022 - Европа
ЧерногорияГибралтар
17:00
РоссияСловения
17:00
БеларусьЭстония
20:00
НидерландыЛатвия
20:00
НорвегияТурция
20:00
ХорватияКипр
20:00
ИрландияЛюксембург
22:45
СербияПортугалия
22:45
ИрландияЛюксембург
22:45
СербияПортугалия
22:45
ЧехияБельгия
22:45
СловакияМальта
22:45
КХЛ / плей-офф
Салават ЮлаевАк Барс
07:00
ЛокомотивЦСКА
17:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзБаффало Сэйбрз
20:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Рейнджерс
20:00
Детройт Ред УингзКоламбус Блю Джекетс
22:00
Колорадо ЭвеланшВегас Голден Найтс
22:00
Каролина ХаррикейнзТампа-Бэй Лайтнинг
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсЭдмонтон Ойлерз
02:00
Питтсбург ПингвинзНью-Йорк Айлендерс
02:00
Чикаго БлэкхоуксНэшвилл Предаторз
03:00
Даллас СтарзФлорида Пантерз
03:00
Аризона КойотсСан-Хосе Шаркс
05:00
Калгари ФлэймзВиннипег Джетс
05:00
Единая лига ВТБ
ЦСКА УНИКС
17:00
Развернуть

Спортивные новости

В волейбольном «Зените» отреагировали на потасовку фаната со стюардами

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Петербургский волейбольный клуб «Зенит» прокомментировал инцидент, который произошел после завершения финального матча Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) против московского «Динамо».

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась победой бело-голубых, гости в третий раз в истории стали победителями. Во время церемонии награждения к команде выбежал один из болельщиков «Динамо», однако его остановили стюарды. После потасовки фанат московского клуба был доставлен в больницу с подозрением на перелом шейного позвонка.

В «Зените» потребовало от «Динамо» пресечь оскорбления и «позорящее волейбол поведение динамовского фан-сектора».

«Также надеемся, что Всероссийская федерация волейбола разберется в этом инциденте и сделает все для того, чтобы «Финал шести» чемпионата России по волейболу, который пройдет в Москве с 5 по 10 апреля, не был омрачен чем-либо подобным», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Ранее супруга пострадавшего болельщика «Динамо» рассказала о случившемся.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.