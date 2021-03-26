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Спортивные новости

Стали известны условия предлагаемого Оличу контракта с ЦСКА

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Московский ЦСКА предлагает хорватскому тренеру Ивице Оличу контракт сроком на 1,2 года, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, в соглашение может быть включен пункт об автоматическом продлении на год.

Ранее стало известно, что армейский клуб еще не подписал контракт со специалистом, хотя красно-синие уже объявили о назначении экс-футболиста на должность главного тренера.

Олич выступал за красно-синих с 2003 по 2006 год. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом России (2003, 2005, 2006), двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны (2004/2005, 2005/2006), а также завоевал Кубок УЕФА. В настоящее время он является помощником главного тренера сборной Хорватии.

22 марта ЦСКА объявил об уходе Виктора Гончаренко, который возглавлял клуб с 2016 года. Под его руководством столичный клуб завоевал Суперкубок России и дважды стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ).

После 23 туров чемпионата страны ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Клуб потерпел поражения от тульского «Арсенала» (1:2) и петербургского «Зенита» (2:3) в двух последних матчах первенства.

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