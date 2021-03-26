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Спортивные новости

Ионов может пропустить матч сборной России против команды Словении

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Полузащитник сборной России Алексей Ионов может пропустить матч второго тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против команды Словении.

Футболист получил повреждение перед прибытием в расположение национальной команды.

«Ионов проходит физиотерапевтические процедуры в отеле, по итогам обследования будет принято решение о его дальнейшем участии в матчах», — заявил пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров журналистам.

Полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев вернулся в общую группу национальной команды. Он пропустил первую встречу турнира против сборной Мальты, которая прошла 24 марта и завершилась победой россиян со счетом 3:1.

Встреча между сборными России и Словении пройдет 27 марта в Сочи. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 17.00 мск.

После первого тура команда России лидирует в группе H, набрав три очка. Сборная опережает Словению по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что национальная сборная России по футболу прилетела в Сочи, где начнет подготовку к матчу против Словении.

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