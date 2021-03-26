Кержаков обвинил экс-игрока сборной России в том, что он пытался подкупить его бывшую жену

Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер «Томи» Александр Кержаков поделился мнением об экс-игроке национальной команды Иване Саенко.

В 2011 году по совету партнера по сборной Кержаков вложился в нефтеперерабатывающий завод под Воронежем. Запуск предприятия откладывали, а в результате экс-нападающий петербургского «Зенита» обнаружил, что с его счетов украли 330 млн рублей.

Кержаков заявил, что после этого не общался с Саенко.

«Да это жульман. О чем мне с ним общаться? Зачем? Что он скажет? Что этого не было? Я знаю, что он делал. Знаю, что он пытался подкупить мою бывшую жену, чтобы она сказала неправду про меня. Это есть в уголовном деле», — цитирует Кержакова Sports.ru.

По словам главного тренера «Томи», Саенко обманывал других футболистов, однако они не пошли в суд, потому что не хотели огласки.

Ранее бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко рассказал о жизни Саенко.