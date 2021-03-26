Трусова попыталась исполнить три четверных прыжка на тренировке

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова попыталась исполнить три четверных прыжка во время тренировочного проката произвольной программы на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме, сообщает РИА «Новости».

Трусова хотела исполнить четверные сальхов, лутц и тулуп. Чистым вышел лишь лутц в каскаде с тройным тулупом. При этом у спортсменки было мало времени на раскатку, так как она вышла первой в своей разминке.

После короткой программы лидирует трехкратная чемпионка России Анна Щербакова (81,00 балла). Третье место занимает победительница первенства мира 2015 года Елизавета Туктамышева (78,86). Трусова располагается на 12-й строчке (64,82).

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы. Начало — в 20.00 мск.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов будет звучать фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко оценила прокат Трусовой в короткой программе.