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Спортивные новости

Трусова попыталась исполнить три четверных прыжка на тренировке

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Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова попыталась исполнить три четверных прыжка во время тренировочного проката произвольной программы на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме, сообщает РИА «Новости».

Трусова хотела исполнить четверные сальхов, лутц и тулуп. Чистым вышел лишь лутц в каскаде с тройным тулупом. При этом у спортсменки было мало времени на раскатку, так как она вышла первой в своей разминке.

После короткой программы лидирует трехкратная чемпионка России Анна Щербакова (81,00 балла). Третье место занимает победительница первенства мира 2015 года Елизавета Туктамышева (78,86). Трусова располагается на 12-й строчке (64,82).

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы. Начало — в 20.00 мск.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов будет звучать фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко оценила прокат Трусовой в короткой программе.

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