Валуев напутствовал Поветкина перед боем с Уайтом цитатой из фильма

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев напутствовал Александра Поветкина перед боем с Дилланом Уайтом. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, успех в предстоящем поединке может вывести 40-летнего россиянина на титульный бой.

«По этому поводу можно вспомнить одну хорошую фразу из фильма: «Завоюй мир, величий царь! Не говори гоп, пока не перепрыгнешь!»

Я Саше желаю победы и считаю, что он тоже думает только об этом бое, а не о том, что будет после», — сказал Валуев.

Напомним, что в первом бою между оппонентами, прошедшем в августе 2020 года, верх одержал россиянин, нокаутировавший 32-летнего боксера в пятом раунде.

На счету 41-летнего Поветкина 39 боев в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел два поражения, еще один поединок закончился вничью.

Ранее было опубликовано видео дуэли взглядов Александра Поветкина и Диллана Уайта перед ответным боем.