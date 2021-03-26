Захарян стал самым молодым автором гола в финальной части молодежных ЧЕ

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян стал самым молодым автором гола в финальной части молодежных чемпионатов Европы по футболу. Об этом сообщает официальный сайт бело-голубых.

Россиянин поразил ворота сборной Исландии в возрасте 17 лет 9 месяцев 27 дней, побив рекорд бельгийского игрока Яри Версхарена, который отличился в возрасте 17 лет 11 месяцев 10 дней в игре против сборной Италии.

Отметим, что в первую десятку рейтинга входят знаменитые игроки Марио Балотелли, Рауль, Милан Барош, Джек Родуэлл.

Следующий матч команда под руководством Михаила Галактионова проведет против французов 28 марта. Встреча пройдет в городе Сомбатхей на стадионе «Халадаш».

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о победе молодежной национальной команды в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы 2021 года против команды Исландии.