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Каролина ХаррикейнзТампа-Бэй Лайтнинг
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсЭдмонтон Ойлерз
02:00
Питтсбург ПингвинзНью-Йорк Айлендерс
02:00
Чикаго БлэкхоуксНэшвилл Предаторз
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Спортивные новости

Туктамышева с ошибкой исполнила произвольную программу на ЧМ-2021

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Елизавета Туктамышева с ошибкой исполнила произвольную программу на чемпионате мира 2021 года.

24-летняя ученица Алексея Мишина по ходу выступления сорвала тройной флип, но выполнила тройной аксель и каскад тройной аксель — двойной тулуп.

За свой прокат чемпионка мира получила 141,6 балла, тем самым заняв вторую строчку в произвольной программе, уступив Александре Трусовой.

По сумме баллов за короткую и произвольную программу Туктамышева набрала 220,46 балла, тем самым обеспечив себе как минимум бронзовую медаль.

После короткой программы лидирует Анна Щербакова, тренирующаяся под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.

Ранее Александра Трусова прокомментировала свое выступление в произвольной программе на чемпионате мира 2021 года.

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