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Колорадо ЭвеланшВегас Голден Найтс
22:00
Каролина ХаррикейнзТампа-Бэй Лайтнинг
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсЭдмонтон Ойлерз
02:00
Питтсбург ПингвинзНью-Йорк Айлендерс
02:00
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Спортивные новости

Путин поздравил Мишину и Галлямова с победой на ЧМ по фигурному катанию

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Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Анастасию Мишину и Александра Галлямова с победой на чемпионате мира по фигурному катанию, который в эти дни проходит в Стокгольме. Соответствующий пост опубликован на сайте главы государства.

По его словам, спортсмены продемонстрировали высшее мастерство и недюжинный творческий потенциал, открыв «золотой счет» национальной сборной на мировом первенстве.

Также Путин поблагодарил и поздравил тренеров и наставников атлетов, которые смогли привести пару к красивой и уверенной победе.

По сумме короткой и произвольной программ они набрали 227.59 балла. Второе место заняли представители Китая Вэньцзин Суй и Хань Цун (225.71). Тройку лидеров замкнули россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (217.63).

26 марта за победу сразятся женщины. По итогам короткой программы Анна Щербакова занимает первое место (81,00). Второй идет японка Рика Кихира (79,08). На третьей строчке располагается Елизавета Туктамышева (78,86).

Ранее сообщалось, что Виктория Синицына и Никита Кацалапов выиграли ритмический танец на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.

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