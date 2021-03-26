Хабиб: меня ничто не заставит вернуться в UFC

Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о потенциальном продолжении карьеры. Об этом сообщает пресс-служба американского промоушена в YouTube.

По его словам, в данный момент у него нет мотивации для того, чтобы возобновить переговоры по поводу нового поединка.

«Меня ничто не заставит вернуться в UFC. Я больше не буду драться. Мы встречались с Дэной Уайтом, неоднократно говорили об этом.

Во время нашего последнего совместного ужина он спросил меня еще раз. Я ответил, что ничего не изменилось. Я закончил с боями, у меня нет мотивации», — сказал Хабиб.

В профессиональной карьере россиянин одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

Ранее глава UFC Дана Уайт рассказал о разговоре с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, после которого он понял, что дагестанец не вернется в октагон.