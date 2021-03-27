Чемпионка мира Щербакова: я не довольна своим выступлением

Фигуристка Анна Щербакова поделилась эмоциями от своего проката в произвольной программе на чемпионате мира, который проходит в Стокгольме, передает «Чемпионат.com».

Напомним, россиянка стала чемпионкой мира. Она упала, выполняя четверной флип.

«Я недовольна своим выступлением. Но счастлива, что выиграла золото. Это была моя цель. Была борьба. Все шло очень сложно. Я боролась за каждый элемент, чтобы не потерять баллы», — сказала Щербакова.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов звучит фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее серебряный призер чемпионата мира 2012 года по фигурному катанию Алена Леонова оценила прокат россиянки Александры Трусовой в произвольной программе на чемпионате мира в Стокгольме.